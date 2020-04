Shell frifunne

Shell vart i Romsdal tingrett frifunne, etter at Rune Kjørsvik (biletet) stemna den tidlegare arbeidsgivaren sin, Norske Shell, for retten. Kjørsvik var hovudverneombod ved gassanlegget Nyhamna i Aukra. Han meiner konflikt på jobben har påført han store helseskadar. Sjølv om Shell vart frifunne, må begge partar sjølv betale for kostnader i samband med saka.