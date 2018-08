Shell blir verande i Kristiansund

Kommunikasjonssjef i Shell, Kitty Eide, tilbakeviser spekulasjonane om at Shell kunne kome til å flytte sin organisasjon i Kristiansund til Nyhamna i Aukra. Bakgrunnen for spekulasjonane er at OKEA tek over både Draugen og bygget der driftsorganisasjonen til Ormen Lange og Draugen ligg i Kristiansund. Eide seier til rbnett at dei framleis kjem til å vere til stade i Kristiansund, men at nokre oppgåver kan flyttast til Stavanger eller Nyhamna.