SFO-prisene ble utsatt

Kommunestyret i Ålesund utsatte behandlinga av SFO-prisene i den nye kommunen. Forslaget som ble lagt fram for kommunestyret, innebærer en kraftig økning i hele den nye kommunen og har ført til sterke protester. Anne Berit Støyva Emblem fra Arbeiderpartiet begrunnet forslaget om utsettelse med at det var behov for å få mer informasjon. Flertallet ber også om at det blir vurdert lokale tilpasninger. Utsettelsen innebærer at søknadsfristen også blir utsatt.