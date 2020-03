Setter russefeiring på pause

Russen ved Haram videregående skole i Ålesund har satt vårens russefeiring på pause på grunn av koronautbruddet. Russepresident Eskild Flem sier til avisa Nordre at de har stoppet alle møter og all planlegging. Flem synes det er leit når han vet at mange har gledet seg og kjøpt både russebiler og klær til feiringen.