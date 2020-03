Setter opp telt utenfor Træffhuset

Kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde setter nå opp et telt for testing utenfor Træffhuset. Presset på helsepersonell er så stor at de må omrokkere på personellet for å ta unna pågangen. Dette er en stasjon for å ta prøver av folk som er friske nok til å kjøre dit, sier Innerdal.