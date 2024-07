Setter opp gratisbuss til kamp

Etter uværet på Nordmøre måtte Kristiansund Ballklubb flytte de neste hjemekampene sine. 8. juli møter laget Fredrikstad BK på Aker Stadion i Molde. Nå har klubben satt opp gratisbusser for å frakte suppoertere til kampen. – Vi håper hele Nordmøre mobiliserer, drar over fjellet, og støtter opp om klubben og laget på Aker stadion. Vi har møtt litt motvind i det siste, men vi er «Laget for Lidenskap» og i motvind og medvind har vi Nordmøre i ryggen, skriver klubben på sin hjemmeside.