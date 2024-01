Setter opp bussar

Boreal opplyser at det blir sett opp bussar etter innstillingane på hurtigbåten mellom Hareid og Ålesund. Det går to bussar frå Skateflukaia klokka 15.30 og to bussa klokka 16.25. Retur frå Sulesund blir klokka 16.25 og 17.05.

Hurtigbåten mellom Ålesund – Valderøy – Store Kalvøy – Hamnsund er også innstilt. Der blir det sett inn buss for båt tysdag morgon. Følgande avgangar blir: Hamnsund: 07.15, 08.10, 09.25 og 11.07. Frå Skateflua i Ålesund: 08.15 og 09.10. Boreal opplyser at meir informasjon kjem i morgon føremiddag.