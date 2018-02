Det var Hovedredningssentralen som koordinerte leteaksjonen.

– Vi har nå fått tak i en båtfører, som var i aktuelt område, med en båt som passet beskrivelsen. Når vi legger det sammen, med at vi gjennomsøkte området veldig godt og ikke gjort noen funn som indikerte havari, så er vi rimelig sikre på at den observasjonen som ble gjort, er av den båten, forteller Erik Wilassen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NRK.

Nødetatene rykket ut da de fikk melding om tre nødraketter ute ved Osneset. I ettertid har det vist seg at dette ikke var tilfellet.

– Personen som meldte det inn mente han hadde sett noen raketter, men at det ikke hadde vært nødraketter, for det hadde han sett før. Båten som passerte i området hadde brukt lyskaster i det aktuelle området og tidsrom. Her kan det være snakk om en misforståelse, sier Wilassen.

Satte inn store styrker

– Vi har hatt luftambulansen i søk, vi har hatt redningshelikopter i søk og vi har flere båter i søk. Vi baserer oss på kun en observasjon og så langt har vi ikke gjort noen interessante funn i området, fortalte Wilassen til NRK, i 23-tiden.

Det var rett etter klokken 22 at 110-sentralen meldte på Twitter at de rykket ut til melding om observasjon av tre nødraketter.

Helikopter og båter er satt inn i leteaksjonen. Foto: Arne Flatin / NRK

– Grunn til å tro båt har forlist

En politibil ved porten til Ulstein verft, ved Osnessanden. Foto: Arne Flatin / NRK

Politiet samlet seg ved anleggsområdet til Ulstein verft, ved Osnessanden. NRK-reporter på stedet i 23-tiden, kunne fortelle at personer involvert i aksjonen sa det kunne være grunn til å tro at en båt hadde forlist.

– Området det blir søkt i er ganske lite, så det vi gjør inntil videre er å søke det grundig. Så får vi ta en vurdering om hvor lenge vi skal holde på om det ikke kommer noen melding om savnede personer, fortalte Wilassen.