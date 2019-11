Setter i gang nye søk

Ørsta Røde Kors organiserer ny leiting etter sakna Maja Herner. Det skriv Møre- Nytt. Bakgrunnen for søket er ei sak i avisa i går der Lars Egil Foldal frå Ørsta fortalde at han tipsa politiet om unormal ramneaktivitet i eit område aust for Skytjeåa på Engeset i desember i fjor. Her har det blitt leita lite og Røde Kors vil difor sette i gang nye søk.