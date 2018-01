Setter flere innbrudd i sammenheng

En bil som er blitt forlatt ved en bedrift i Eide settes i forbindelse med flere hytteinnbrudd i Oppdal. Natt til torsdag skal to personer i tillegg til hytteinnbrudd også ha stjålet en bil. Torsdag gikk politiet i Trøndelag ut og advarte mot det som kan være bevæpnede gjerningspersoner. Fra Eide er det blitt stjålet en ny bil som politiet nå etterlyser. Det er en sølvfarget Nissan Primastar med registreringsnummer YE 88758. Politiet ønsker tips i saken. Etterforskningsleder Alf Rune Rolland opplyser at politi fra Nordmøre og Romsdal nå jobber operativt med saken, i tillegg til at de har startet etterforskning.