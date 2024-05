Sette personleg rekord

Onsdag kveld blei det ny personleg rekord for Lovise Skarbøvik Andresen frå Ellingsøy med tida 13.00, 18 hundredelar raskare enn sist rekord og er 0,02 sekund bak EM-kravet. Det skriv smp.no. Løpet skjedde under Trond Mohn-games, og Andreasen løper for Dimna.