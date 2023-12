Sette pengar på privat konto

Ein bedriftsleiar på frå Sunnmøre er tiltalt for grov økonomisk utruskap.

Over ein periode på nesten to år sette han inn over 1.1 millionar kroner på sin private konto som skulle til selskapet.

Ifølgje tiltalen frå statsadvokatane i Trøndelag blei pengane brukt både til private formål og til å betale kostnader i selskapet.

Innbetalingane er heller ikkje bokført.