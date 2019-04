Sett opp Romeo og Julie

Historia om verdas mest berømte kjærastepar vart skriven av William Shakespeare for over 400 år sidan. No blir stykke sett opp av Teatret Vårt, som har fått ny teatersjef, Kristian Strømskag. 28. august blir hans første premiere, då med ein monolog basert på Linnea Myhres roman, Evig søndag. Strømskog tek over etter Thomas Bjørnanger.