Sett fri frå varetekt

Ein mann i 50-åra slepp å site i varetekt til ankesaka hans kjem opp for Høgsterett. I august blei han dømt til sju år i fengsel mellom anna for seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Påtalemakta meiner det er fare for at mannen skal unndra seg straff, og nyleg blei varetektsfengslinga forlenga ein månad. Lagmannsretten meiner det er nok at mannen leverer frå seg passet og får meldeplikt.