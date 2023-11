Sett fri fordi han treng medisinsk behandling

Ein utanlandsk mann blir sett fri frå varetekt fordi han treng medisinsk behandling. Mannen blei fengsla tidlegare i haust, mistenkt for ei rekke butikktjuveri.

Lagmannsretten er komen til at han ikkje har fått nødvendige medisinar i fengselet, og at han må bli sett fri no, sjølv om retten meiner det framleis er fare for at mannen kan forlate landet.