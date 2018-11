Sett fri etter avhøyr

Ei kvinne og ein mann i 40-åra vart i helga sette fri etter avhøyr. Dei to er sikta for fleire tital lovbrot i Ulsteinvik og andre stader det siste halvåret. Det skriv Vikebladet. Men til avisa seier lensmann i Ulstein og Hareid, Hans-Eirik Pettersen, at dei to har meldeplikt.