Set opp straumgjerde

Gjørma som omgir det nedtappa Silsetvatenet i Gjemnes, er så farleg å gå ut på for folk og fe, at det no er sett opp straumgjerde rundt vatnet for å hindre ulukker. Nedtappinga av Silsetvatnet gjer at gjørmebotnen for ein stor del er blottlagd, og det kan vere livsfårleg å gå ut på gjørma.