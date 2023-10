Set desember-frist for Helseplattformen

Dersom det blir forseinkingar på feilretting og tilpassing av Helseplattformen, som går på pasientsikkerheit, er det risiko for at Helse Møre og Romsdal må utsette innføringa. Det seier Heidi Nilsen, konstituert administrerande direktør, til Romsdals Budstikke.

Nilsen poengterer at Helse Møre og Romsdal er i rute både med bygginga av det nye sjukehuset på Hjelset og førebuingar til å ta i bruk Helseplattformen, men at desse to store prosjekta kjem svært tett på kvarandre i tid. Derfor har dei sett desember som frist for å at stilling til vidare framdrift for Helseplattformen, skriv avisa.