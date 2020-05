Sesongstart for Grip-båten

Den første avgangen med Grip-båten gjekk i føremiddag frå kaia i Kristiansund. Båtførar Ole Tønder har god tru på årets sesong. – Vi har eit bookingsystem som gjer at vi kan sjå fram i tid og eg har stor tru på juli. Vi har mange norske passasjerar frå før, så for oss betyr ikkje det så mykje at det kjem færre utanlandske turistar. Om vi få 20 % fleire norske reisande i år, så er vi omtrent på det same som i fjor, seier han.