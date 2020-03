Sesongen 2020 satt på vent

Marius Nakken fra Ålesund sine planer for sesongen 2020 settes på vent. Nakken var i starten av februar i Italia på møter, men kom hjem før utbruddet startet for fult i Norge. Han skulle sammen med teamet vært i Nederland i dag for å forberede seg til første Formel 1 helg for Porsche Supercup. I forrige uke ble det bestemt å utsette dette. – Det er selvfølgelig kjedelig, men det viktigste nå er å lytte til helsemyndighetene og ta del i fellesdugnaden for å hindre spredning av viruset. I ventetiden får vi bruke mer tid i simulator og fortsette treningshverdagen her hjemme i Norge, sier racingsjåføren i en pressemelding.