Serverte alkohol på bedriftsturnering

Istad Kraft serverte alkohol uten skjenkebevilling under en bedriftsturnering i sandvolleyball ved Bekkevoll ungdomsskole i Molde. – Vi hadde satt opp et partytelt og anså arrangementet som lukket, sier arrangøren til Romsdals Budstikke. – Dette er ulovlig, svarer politiet. Volleyballbanene, som ligger på skolens område, er å regne som et offentlig sted og skjenkebevilling hadde Istad Kraft ikke søkt om. Bevillingsansvarlig Ingeborg Andersen i Molde kommune mener det er behov for mer kunnskap om skjenkereglene.