Serielederen på besøk

AaFK Fortuna skal møte serielederen i Toppserien, Sandviken, i den tredje runden av årets norgesmesterskap i fotball. Det er klart etter at fotballforbundet i dag satte opp kampene. 2.diviisjonslaget fra Ålesund ble klar for den tredje runden etter at de slo Toppserielaget Lyn i den forrige runden. Kampen skal spilles i slutten av august.