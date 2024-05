Seriegullet glipper for Reitens Chelsea

Chelsea snublet mot Liverpool, og tittelen i kvinnenes superliga er på vei til Manchester City. Sophie Román Haug skapte trøbbel for de blåkledde.

For Chelsea er det seks poeng opp til Manchester City med en målforskjell som er åtte mål svakere enn konkurrentens. To kamper gjenstår for City, mens Chelsea har enda en til gode.

Chelsea har vunnet serien fire år på rad. Nå ser det ut til at Manchester City vinner for første gang siden 2016.

Guro Reiten kom inn etter 66 minutter og gjorde en god figur.