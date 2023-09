Ser ut til å bli varmast i landet

Møre og Romsdal og Trøndelag ser ut til å bli varmast i landet i dag. Det melder Meteorologisk institutt.

– Mild luft sørfrå sveiper over Noreg og kraftig sønnavind gir endå høgare temperaturar på lesida av fjella. Dette blir kalla fønvind og har allereie sørga for at temperaturen i Tafjord har bikka 21 grader, skriv meteorologane på Twitter/X.