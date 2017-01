Ser store muligheter for norsk sjømateksport til Kina

– Det åpner et stort marked for oss som vi kan begynne å arbeide planmessig mot for å øke verdiskaping av det vi tar ut av havet. Kina har verdens største befolkning, og de har en økonomisk utvikling som gjør at de er i ferd med å få forbrukere med kjøpekraft, sier Inger Marie Sperre.

Norge og Kina har tatt opp igjen handelssamarbeidet, etter at det har vært en isfront siden fredsprisutdelinga i 2010. Normaliseringen av forholdet mellom de to landene har skapt forventninger blant norske eksportbedrifter.

Diskutere strategier

Mandag har næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Per Sandberg et møte med blant annet sjømatnæringa for å diskutere strategier.

– Kina har potensial til å bli et betydelig marked for norsk sjømat. Forhåpentligvis vil norske bedrifter nå i større grad få ta del i utviklingen av kinesiske sjømatmarkedet, hvor det er en voldsom etterspørsel, sier fiskeriminister Per Sandberg.

– Jeg ser frem til å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina så raskt som det er praktisk mulig, sier næringsminister Monica Mæland.

Normalisering

Norske eksportbedrifter håper på nye tider etter at klimaet mellom Norge og Kina er blitt langt bedre. Tildelinga av prisen til Liu Xiaobo førte til sterke reaksjoner fra kinesiske myndigheter og gjorde det krevende for norske bedrifter å operere i Kina.

– Dette handler om det vi kaller veterinære handelshindringer som betyr at kineserne legger hindringer i vegen for import av produktene som vi ønsker å selge i Kina. For Norge sin del så har dette først og fremst rammet laksen, fiskemel, krillmel og litt forskjellige produkter, sier Inger Marie Sperre som på sikt håper på en frihandelsavtale med Kina.