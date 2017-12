Ser positivt på ny trener

Lederen for Stormen, supporterklubben til Aalesunds FK, ser lyst på fremtiden med ny trener i fotballklubben. – Noe av det beste de har gjort så langt er å ta inn treneren så fort som mulig slik at de får ordnet opp i problemene de har, sier Jostein Hjeldnes som er leder for supporterklubben.