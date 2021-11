Ser positivt på en utsettelse

Ordføreren i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V), er glad for at byggestarten for Stad skipstunnel blir utsatt. Byggestarten skulle ha vært i 2022, men det har tatt lenger tid å komme i gang enn tidligere antatt.

Landsverk Sande sier det de har brukt mest energi på er utfordringen med å ta i mot steinmassene. – Det er enorme steinmasser det er snakk om, og vi har ingen sjanse til å bli ferdig med reguleringsarbeidet innen juni neste år, sier Landsverk Sande.