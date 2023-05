Ser positivt på 2023

Eqva ASA i Fosnavåg i Herøy har hatt ein solid start på 2023, viser rapporten for første kvartal. Konsernet hadde inntekter på 200 millionar kroner, noko som er ein auke på over 13 prosent frå førre kvartal. Auka omsetning, sterke driftsresultat, ei solid ordrebok og fleire viktige kontraktar gjer at administrerande direktør Erik Høyvik, særleg innan den maritime sektoren, framleis ser positivt på 2023.