Ser positive tegn i boligmarkedet

Januar var en svak måned for boligsalget i Møre og Romsdal. Randi Hollingen, som er leder for Norges Eiendomsmeglerforbund i Møre og Romsdal, sier til NRK at det likevel er tegn i markedet som tyder på at omsetningen vil øke. Hollingen viser til en positiv tendens på visninger, holdningene både hos kjøpere og selgere, og at flere boliger kommer ut i markedet. – Jeg tror og håper bunnen er nådd, og at vi får en økende aktivitet i marketdet fremover våren, sier Hollingen.