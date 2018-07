Ser på beredskapen på sikt

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale opnar for ei felles nordisk løysing for beredskapslagring av såkorn. Dette for å unngå liknande fôrkriser i framtida. Dale seier til Nationen (krev innlogging) at dei til no har sett på akuttiltak, men at dei og prøver å sjå på beredskapen på lengre sikt.