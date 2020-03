Ser med stor bekymring på rutekutt

Et samlet næringsliv, sykehuset i Volda, flere kommuner og Høgskulen i Volda ser med stor bekymring på at rutetilbudet mellom Ørsta/Volda og Oslo blir svekket. Det går frem av en felles uttalelse etter at flyselskapet Widerøe vil kutte 4.000 avganger. Morgenruta mellom Ørsta/Volda og Oslo er blant disse. I uttalelsen blir samferdselsministeren bedt om å ta saken på det høyeste alvor fordi direkteruta mellom Ørsta/Volda og Oslo er viktig for all aktivitet på Søre Sunnmøre. Det blir særlig pekt på at næringslivet i regionen er under sterkt press.