Ser lyst på framtida

Per Sævik i Havila meiner at situasjonen i den norske offshorebransjen er betre enn venta, og det er lysare tider i vente. – Oljeprisen er langt høgare enn det optimistar hadde våga å tru, så eg trur aktiviteten kjem til å auke om ein ser det i eit lengre perspektiv, seier Sævik. Han meiner likevel at det er for mange skip i aksjon og at det er viktig at det blir gjort ei nedskalering av flåten.