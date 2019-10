Ser innbrot i samanheng

Politiet opplyser til Sunnmørsposten at dei ser innbrotet på Joker Åram natt til laurdag 12. oktober i samanheng med innbrot i to butikkar i Stryn og ein i Jølster. Det vart mellom anna stole to hagler frå butikken på Åram, og politiet opplyser at våpena framleis er på avvege. Tre personar frå Volda og Ørsta har tilstått dei tre innbrota i Sogn og Fjordane, skriv avisa Fjordingen.