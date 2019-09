Ser fram til å bygge sjukehus

Det internasjonale entrepenørselskapet Skanska er veldig nøgde med å vere valt ut til å bygge Sykehuset Nordmøre og Romsdal. – Det var fantastisk hyggeleg. Vi har jobba målretta for dette i langt tid, og no gler vi oss til å utvikle eit veldig godt sjukehus for regionen, seier konsernsjef Ståle Rød.