Ser at all treningen gir resultat

– I dag er det tungt program, sier Camilla Vik Nygård etter at hun har skrudd på treningslista på anlegget inne på senteret på Vestnes.

Hun skal gjennom mange sett. Nesten 90 kilo skal løftes i knebøy, 102 kilo i markløft, og 52 kilo på benken.

– Jeg er ikke så flink til å varme opp, ler hun.

Derfor går hun rett på mageøvelser og rygghev.

– Jeg tar det som oppvarming. Før jeg tar knebøy. Jeg kjører nesten alle baseøvelsene hver dag.

Får energi av å trene

Til høsten starter hun på det tredje året på videregående. Etter det har hun lyst til å bli veterinær. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Når hun ikke har sommerferie går hun på Romsdal videregående skole. Der hadde hun egentlig toppidrett med karate det første året, men ble før andreklasse anbefalt av læreren å bytte til styrkeløft. Da kontaktet hun Fræna atletklubb som ga henne program og hun startet.

– Jeg likte godt å trene styrke, egentlig bedre enn karate, så nå har jeg sluttet med karate.

Selv om hun har holdt på under ett år, har hun allerede rukket å ta norgesrekord i markløft for ungdom, og for noen uker siden på stevne i Fræna slo hun sin egen rekord.

– Da tok jeg 120 kilo. Det var jo veldig artig, smiler hun.

Hun er opptatt av kosthold, men spiser det hun blir servert hjemme. Hun skryter av morens mat, men mormors sosakjøtt er favoritten. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Hun konkurrerer i vektklassen for dem under 52 kilo og ser hele tiden fremgang. I NM i slutten av april løftet hun 92,5 kilo i knebøy. Nå for noen uker siden tok hun 100 kilo. Men hun må trene fem dager i uka for å få resultater. I starten var det hardt å trene så mye og så ofte, men nå går det av seg selv.

– Hva gir det deg å drive med styrkeløft?

– Jeg synes det er veldig artig. Jeg får energi av å trene og å se at du får resultat etter hvor mye som du trener. I tillegg gir det nye motivasjon å være på stevne. Det liker jeg.

Tror det blir tøffere

Både lillebror og storesøster Victoria er medlem på samme treningssenter. I dag er Victoria med og trener samtidig. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Det er siste året hun konkurrerer som ungdom før hun går over til å være junior. Da forventer hun at det blir mer utfordrende i konkurranser.

– Jeg har lyst til å komme opp på et brukbart nivå som junior, det tror jeg blir mye tøffere, men jeg håper å gjøre det bra der også.

Hun har ekstrajobb ved siden av skolen så ukene blir travle. Og treningen tar mye tid selv om hun får trent en del på skolen.

Hun ville gjerne være med på nordisk mesterskap og oppfyller kravene. Men fordi hun ikke har hatt lisens ett år enda får hun ikke konkurrere der nå når det arrangeres i Fræna. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Men det er verdt det. Jeg håper jeg får tid fremover også. Jeg liker det veldig godt.

– Er det noen som er misunnelig på hvor mye du løfter?

– Kanskje lillebroren min. Men han begynner å ta meg igjen i benken, så det tror jeg han er fornøyd med, ler hun.