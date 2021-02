Senterpartiet splittet om føde

Varaordfører i Molde, Odd Helge Gangstad (Sp) går imot å kreve at ansatte på fødeavdelinga i Molde må jobbe på sjukehuset i Kristiansund. Dermed går Gangstad mot Senterpartiets fylkesleder Tove Henøen, som har åpnet for å kreve at helseforetaket skal sende ansatte fra fødeavdelinga i Molde til sjukehuset i Kristiansund for at den skal holdes åpen.

Gangstad frykter det kan medføre at fødetilbudet i begge byer kollapser og fødende fra Nordmøre og Romsdal får mye lenger reise til sjukehus hvis de må sendes til Ålesund og St Olavs Hospital for å føde.

Han støtter dermed Moldes ordfører Torgeir Dahl (H) som også har advart mot en slik ordning.