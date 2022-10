Senterkvinnene støtter Krogsæter

I ei pressemelding skriv Senterkvinnene i Møre og Romsdal at dei støttar Marit Nerås Krogsæter i kampen om å utfordre andreplassen på partiet si liste til fylkestingsvalet. Krogsæter har tidlegare blitt foreslått på femteplass på partiets liste, noko ho sjølv har uttalt at ho er skuffa over. Styret i Senterkvinnene meiner at Krogsæter har markert seg godt i leiarverv over fleire periodar.