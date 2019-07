Senker aldersgrensen for mopedbil

Fra august kan 16-åringer få førerkort for mopedbil. Samferdselsminister Jon Georg Dale mener mopedbil kan være et svært godt alternativ til tohjulsmoped. Dale sier tilgang til mopedbiler gjør at 16-åringer kan opparbeide seg kompetanse som kommer godt med når de senere skal ta førerkort for vanlig bil.