Det blei klart på ei pressekonferanse laurdag ettermiddag. Då hadde geologane sett ein nedgang i rørslene i det rasfarlege fjellpartiet ved Mannen. Fredag og natt til laurdag var det store rørsler i fjellet, og ein kunne høyre buldring og steinsprang frå bakken. Men frå laurdag morgon har rørslene minka i takt med at det også har blitt mindre nedbør.

– No er det ein hastigheit på sju cm i øvre del og tre til fire mm i den nedre delen. Og til forskjell frå tidlegare i dag, så er også rørslene i den nedre delen minkande, seier geolog i NVE, Gudrun Dreiås Majala.

Politiet sitt ferdsels- og opphaldsforbod under fjellet blir dermed oppheva og bebuarane får flytte heim.

– No når det ikkje har gått eit ras, så er bebuarane letta og glad for å få flytte heim igjen, seier Lars Olav Hustad, ordførar i Rauma.

Oppgradert til raudt fredag

Så langt i år har det vore ei forskyving på 1,4 meter etter snøsmeltinga i den mest aktive delen av fjellpartiet og 9 cm i den nedre delen. Totalt har fjellpartiet bevegd seg om lag fem meter dei siste fire åra.

Dei store nedbørsmengdene som kom fredag og natt til laurdag sette stor fart i rørslene ved fjellet Mannen. Ved midnatt laurdag hadde rørslene i den øvre delen av det rasfarlege partiet ei fart på 40 cm.

– Rørslene er no på mellom 12–20 cm i døgnet, noko som er mindre, men framleis ei høg hastigheit, sa geolog i NVE, Gudrun Dreiås Majala til NRK laurdag morgon.

Det var dette og auka rørsler i den nedre delen av fjellpartiet som gjorde at NVE valde å ikkje justere ned farenivået laurdag morgon.

– Vi har sett ei fordobling sidan i går i den nedre delen. Denne delen blir sett på som viktig for at heile det ustabile fjellpartiet skal rase, sa Majala.

Fryktar det blir ein lang haust

Dei elleve bebuarane under fjellet Mannen blei evakuert fredag ettermiddag. Dette er sjette gang dei blir evakuert på grunn av ei heving i farenivået.

Ordførar i Rauma, Lars Olav Hustad, fryktar det kan bli ein lang haust. Foto: Silje Bjerknes / NRK

– Ikkje alle har fått sove i natt. Det har vore ei spennande natt på grunn av all nedbøren som kom, sa ordførar i Rauma, Lars Olav Hustad, til NRK laurdag morgon.

Han fortel vidare at bebuarane under det rasfarlege fjellet fryktar at det blir ein lang haust.

– Nokre har det greitt medan andre tek det tyngre for kvar gong dei blir evakuert. Det er ein uhaldbar situasjon. Frykta er at det vil skje fleire gonger ettersom den første evakueringa kjem så tidleg. Det kan framleis kome mykje nedbør utover hausten.

Ordføraren seier at kommunen prøver å vareta bebuarane under Mannen, og at dei no ser på meir langsiktige løysingar, slikt at evakueringa kan bli lettare for dei involverte.