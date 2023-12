Sendt til St. Olavs hospital etter kollisjon

Ein person blei frakta til St. Olavs hospital i Trondheim etter ei trafikkulykke i Breivika i Ålesund søndag kveld. Det melder Sunnmørsposten. Politiet meldte søndag kveld at fem personar hadde blitt sendt til Ålesund sjukehus for undersøking/behandling etter kollisjonen mellom to bilar. Ein av desse skal så ha blitt sendt til St. Olavs.

Birger Moen, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt, seier til NRK at dei ikkje har noko informasjon om skadeomfanget på denne personen.

Vegen var stengt i ei periode etter ulykka, men opna igjen seint søndag kveld.

Moen opplyser at årsaka til ulykka så langt er ukjent, men at dei skal etterforske hendinga.