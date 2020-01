Sendt til sjukehus

Fire personar var involvert i ei trafikkulykke på Ålvundeid i Sunndal. – To personar skal ha smerter i bryst, og blir sendt til sjukehus med luftambulanse, mens dei to andre bli sendt med vanleg ambulanse for sjekk, seier Tove Anita Asp i politiet. Vegen er no opna i ei retning, og det er manuell dirigering på staden.