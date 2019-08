Sendt til sjukehus

Mannen i 20-åra som køyrde bilen som sladda og gjekk rundt i Skarbøvika i Ålesund er sendt til sjukehus for sjekk. Politiet mistenkjer at mannen har køyrd uaktsomt og har inndrege førarkortet hans. Passasjeren, som var under 18 år, er køyrd til legevakt for sjekk.