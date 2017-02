Sendt til legevakta etter krangel

En kvinne er sendt til legevakta etter en krangel med en mann i Ålesund sentrum. De to truet hverandre, og politiet fikk først melding om at det kan ha vært brukt kniv. Dette er ikke bekreftet og politiet gjennomfører avhør for å få avklart hva som har skjedd.