Sendt til Haukeland med brannskader

En ansatt ved Hydro Sunndal er sendt til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader etter å ha fått metallsprut i ansikt og hode. Det bekrefter fabrikksjef Roar Ørsund til Driva. Dette skjedde natt til onsdag. Mannen skal ha hatt verneutstyr på seg.

Ifølge avisen har Hydro Sunndal har satt ned granskingskommisjon for å finne årsaken til at hendelsen skjedde og forstå så mye som mulig av hendelsen, slik at den kan unngås i framtida.