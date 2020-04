Sender ut nytt gebyr

Administrasjonen i Ålesund kommune legger frem en ny sak om avgifter for vann, avløp og renovasjon for formannskapet 28. april. På grunn av en tabbe sendte kommunen ut betalingskrav som var altfor høye, noe som første til sterke reaksjoner. Politikerne signaliserte under gårsdagens formannskapsmøte at det blir sendt ut betalingskrav som skal være forståelig for folk.