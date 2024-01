Sender ut fyrverkeri frå Aksla

No på fredag blir Brosundet Brenner arrangert i Ålesund. Dette for å markere bybrannen i Ålesund. Som tidlegare år blir det eit show med lyd, lys, film og pyroteknikk i Brosundet. Nytt av året er at det i tillegg blir fyrverkeri frå Fjellstua. Dette startar klokka 19.30, melder Ålesund Sentrumsforening i ei pressemelding. Dei har difor sendt ut eit nabovarsel.

– Vi kryssar fingrane for at vêrmeldinga held seg, og at vi kan gjennomføre som planlagt. Det er viktig at naboar i området får beskjed, spesielt småbarnsforeldre og dei med husdyr, seier Lisa Mari Sæther, dagleg leiar i Ålesund Sentrumsforening.