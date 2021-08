Sender spørsmål om ferjefri E39

Fylkesutvalget ber regjeringen svare på om utredningen av ferjefri vei mellom Ålesund og Molde er gjort på et faglig og uhildet grunnlag, melder Sunnmørsposten. Det skjer etter at det har kommet frem at Statens vegvesen ikke har vurdert alle muligheter for et trasevalg som følger Romsdalsaksen. Vegvesenet har anbefalt Møreaksen som betyr tunnel under Romsdalsfjorden og bru over Julsundet. Utvalget skriver også at de som nødvendig må be Stortingets Kontroll og konstisjonskomitee må på saken.