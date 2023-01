Sender skriftlig klage til Helse- og omsorgsdepartementet

Barselopprøret sender skriftlig klage til Helse- og omsorgsdepartementet. Klagen er signert av seks organisasjoner, deriblant Bunadsgeriljaen (bildet). Bakgrunnen er en kommentar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kom med på NRK-programmet Helgemorgen i slutten av november. Hun sa da at det var «skremmeretorikk» at fødsels- og barselomsorgen var organisert i strid med det som gir trygghet og kvalitet for norske kvinner.

– Vi må kunne påpeke svakheter og uttrykke våre bekymringer uten å bli anklaget for å drive med skremmeretorikk. En slik utvikling er skadelig for brukermedvirkningen på helsefeltet, sier leder Aida Leistad Thomassen i Barselopprøret.