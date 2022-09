Sender mannskap for å hjelpe

Åtte personar frå brannvesenet i Surnadal blir sendt for å hjelpe til etter jordraset i Valsøyfjorden i Heim. Det melder 110-sentralen i Møre og Romsdal. Eivind Klokkersund, operasjonsleiar i politiet, seier til NRK at dei også har sendt to politipatruljar for å hjelpe.