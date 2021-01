Deler av fødeavdelingen i Kristiansund stenger ned i minst åtte måneder. Fra og med 8. februar og til 1. oktober må fødende på Nordmøre reise til Molde, opplyser Helse Møre og Romsdal onsdag kveld.

Mangel på fagfolk på fødeavdelingen i Kristiansund gjør at sykehusledelsen mener det uforsvarlig å fortsette.

Avdelingssjef og gynekolog Øyvind Nytun sier det har vært en svært utfordrende driftsform de siste månedene med flere brudd på arbeidsmiljøloven og omfattende bruk av vikarer.

– Hvis vi ikke tar grep nå, risikerer vi at hele fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal blir borte, sier Nytun. Han er leid inn fra St. Olavs hospital som avdelingsleder for fødeavdelingene i de to byene, og varslet om at driften ikke lenger er forsvarlig.

MÅ FØDE I MOLDE: Nå må gravide på Nordmøre føde i Molde og ikke fødeavdelingen i Kristiansund. Det ble bestemt onsdag. Bildet er av Molde sjukehus. Foto: Remi Sagen / NRK

Krevende for ansatte

Siden 5. oktober har fødeavdelingene i Molde og Kristiansund delt på å holde åpent annenhver uke.

Ansatte har gitt uttrykk for at det er svært krevende å jobbe så intensivt to uker om gangen. Sykehusledelsen mener det er uforsvarlig å fortsette.

– Vi ser at alterneringa er en krevende driftsform, og når ansvarlig leder og gynekolog ikke lenger kan stå inne for forsvarligheten, er vi nødt til å ta grep, sier administrerende direktør, Øyvind Bakke.

Samtidig har mangel på fagfolk og omfattende innleie av vikarer tæret på for jordmødre, gynekologer og barnepleiere.

For å få vaktplanene til å gå i hop har ledelsen vært nødt til å hente inn svenske og danske gynekologer og jordmødre for å kunne gi et fødetilbud til gravide i Nordmøre og Romsdal. Mest krevende har situasjonen vært i Kristiansund.

Nytun sier de trenger å bruke vikarer for å drifte fram til mars.

– Dette er ei stor bekymring, da vikarbruk er en kjent risiko for kvalitet og fører med seg en unødig stor belastning for de faste ansatte, sier Nytun.

HENTET INN UTENLANDSKE ARBEIDERE: Ved fødeavdelingen i Kristiansund har ledelsen vært nødt til å hente inn svenske og danske gynekologer og jordmødre for å kunne gi et fødetilbud til gravide i Nordmøre og Romsdal. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Trosser Stortingsvedtak – ordføreren reagerer

14. mai i fjor gjorde Stortinget et vedtak om at fødeavdelingen i Kristiansund ikke skulle legges ned før det nye akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal står innflyttingsklart på Hjelset i Molde. Etter planen skal sykehuset åpne 1. mai 2024.

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere sagt at det er det lokale helseforetaket som har ansvar for at tilbudet er forsvarlig, og at Stortinget ikke kan overprøve dette.

Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, er skuffet og forventer at dette blir midlertidig.

– Det jeg er svært skuffet over, er at dem ikke har klart å rekruttere nødvendig personell for å kunne ivareta fødeavdelingene i begge byer. Slik som Stortinget fortsatt har vedtatt, sier han.

Sykehusledelsen har jobbet med å ansette gynekologer og jordmødre i Kristiansund, men det har dem ikke fått til.

– Dette er krevende fordi det er en mangel nasjonalt både på gynekologer og jordmødre, sier Nytun.

SKUFFET: Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, sier han er skuffet over at det ikke har blitt rekruttert godt nok. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Kampen om å beholde fødeavdelingen i Nordmørsbyen har rast i en årrekke.

For et par år siden vedtok styret i Helse Møre og Romsdal slå sammen fødeavdelingene i Molde og Kristiansund, fordi de manglet fagfolk. Men protestene med ordfører Neergaard i spissen, ble så høylytte, at sykehusledelsen valgte å stoppe vedtaket.

DEMONSTRASJONER: Det har vært flere demonstrasjoner mot nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund. Dette er fra 2019. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Stenger ikke hele fødeavdelingen

Ved Kristiansund sjukehus skal de fortsatt ta imot gravide til svangerskapskontroller og oppfølging.

Men alle som skal føde på Nordmøre må reise til Molde. De som får lengst reisevei bor på Smøla, Aure og Halsa.

Ifølge helseforetaket har de nå sørget for full dekning av følgetjeneste til fødende som har mer en halvannen time til fødeklinikken.

På Aure skal det til enhver tid være jordmødre som er tilgjengelig for gravide døgnet rundt og kan følge høygravide hvis de risikerer å føde under transport til Molde.

AVSTAND: På kartet kan du se avstanden mellom Molde sjukehus og de tre som får lengst reisevei, Smøla, Aure og Halsa.

Gransker to barnedødsfall på fødeavdelingene

Helsetilsynet startet å granske to barnedødsfall på de to fødeavdelingene i fjor vinter. Det ene skjedde i Molde, det andre i Kristiansund.

I en intern gjennomgang etter dødsfallene har helseforetaket funnet en rekke brudd på arbeidstidsreglene. Sykefraværet har vært høyt og det har vært mye bruk av vikarer.

NYTT AKUTTSJUKEHUS: Det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal skal bygges på Hjelset i Molde. Her skal også fødeavdelingen være. Foto: Helse Møre og Romsdal